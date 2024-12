Guastalla, rapina 10 euro a ragazzino al luna park

Guastalla (Reggio Emilia), 13 dicembre 2024 – Era stato avvicinato da alcuni giovani, mentre si trovava nell’area del luna park, durante la recente fiera di Santa Caterina, a fine novembre a Guastalla. Uno di loro aveva strappato una banconota da dieci euro dalle mani del ragazzino. E alla reazione della vittima, l’indagato, di appena 16 anni di età, lo avrebbe minacciato con un coltello per poi mettergli le mani al collo, per poi fuggire col magro bottino. Ma in quel frangente non si è accorto di aver perso dalla tasca dei pantaloni la tessera sanitaria, che è poi servita ai carabinieri per identificare il presunto responsabile della rapina impropria. Il 16enne è stato denunciato al tribunale dei minori di Bologna. La vittima aveva chiamato sul posto i familiari per essere poi medicato in pronto soccorso per una lieve lesione al collo, giudicata guaribile in tre giorni. Era seguita la denuncia in caserma a Guastalla, con le indagini che si sono subito indirizzate verso la persona ritenuta responsabile dell’episodio. Sono state raccolte anche testimonianze che hanno portato alla denuncia del presunto responsabile dell’aggressione attuata per ottenere la banconota in possesso del ragazzino che si trovava alle giostre della fiera locale. Episodio purtroppo non isolato. Come dimostrano i fatti avvenuti l’altra sera a Rio Saliceto, ipotizzando un’aggressione per rapinare un minorenne di scarpe e giubbotto.