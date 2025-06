Guastalla, rapinato di 8 euro nel bar di una piscina

Guastalla (Reggio Emilia), 10 giugno 2025 – Ha minacciato un coetaneo per farsi consegnare gli otto euro che aveva poggiato sul tavolino di un bar, annesso a una piscina nella Bassa Reggiana. “Dammi i soldi sennò ti spacco la testa”, avrebbe detto alla vittima, minorenne, comprensibilmente spaventato da quella situazione, tanto da non reagire, permettendo all’altro di prendersi il denaro. A quel punto, senza di nulla a nessuno, la vittima ha telefonato al padre per raccontare l’accaduto, poi illustrato anche ai carabinieri della caserma di Guastalla, che hanno indagato sulla vicenda in seguito a una formale denuncia sporta negli uffici dell’Arma. Grazie alla testimonianza, e forse al fatto che i due giovani si conoscono, i carabinieri non ci hanno messo molto a identificare il presunto autore del reato, di 14 anni di età, segnalato per rapina alla Procura del tribunale dei minori di Bologna. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. All’arrivo dei carabinieri, l’autore del reato si era già allontanato.