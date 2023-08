Guastalla-Reggio, fino al 3 settembre si viaggia in autobus

Da alcune settimane, per lavori, i treni della linea Parma-Guastalla-Suzzara sono sostituiti da autobus. E da ieri, fino a domenica 3 settembre, lo stesso capita per i treni della linea Guastalla-Reggio, col servizio che viene sostituito dall’utilizzo di autobus. Tale interruzione è necessaria per consentire lavori già programmati per il potenziamento della infrastruttura gestita da Fer. La stessa situazione è prevista, in Emilia, sulla linea Ferrara-Codigoro.