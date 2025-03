Guastalla ricorda le vittime dello scoppio al mercato

Guastalla (Reggio Emilia), 9 marzo 2025 - Autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno partecipato stamattina alla commemorazione nel ricordo della drammatica esplosione al mercato di Guastalla, in centro storico, dove il 9 marzo 2013 morirono tre donne che stavano lavorando sul furgone rosticceria, lo stesso avvolto dalle fiamme dopo l’esplosione delle bombole di gas che lo alimentavano. Inutili i soccorsi per le tre donne - Teresa Montagna, la sorella Biancamaria e la figlia Rossana Mango – che non riuscirono ad allontanarsi dal furgone, restando bloccate nel tremendo rogo. In quell’esplosione restarono ferite e ustionate altre dodici persone, più altri era erano stati medicati per contusioni lievi. Fu un dramma che ancora viene ricordare in modo nitido dai tanti testimoni che si trovavano in piazza della Repubblica, il sabato mattina occupata dal mercato. Il vicesindaco Chiara Lanzoni ha voluto ricordare le vittime di quel dramma, insieme alle altre vittime del lavoro. Presenti anche rappresentanti di carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Monsignor Francesco Marmiroli ha inoltre impartito la benedizione. Anche la Croce rossa, come sempre, ha voluto deporre un omaggio floreale per ricordare Teresa, Bianca Maria e Rossana.