Guastalla riscopre l'antica pigiatura dell'uva

Guastalla (Reggio Emilia), 22 ottobre 2025 - Le feste autunnali sempre più legate alle tradizioni del territorio. Come dimostra anche la recente fiera dedicata a piante e animali “perduti”, a Guastalla, che tra le varie iniziative ha portato anche la rievocazione della pigiatura dell’uva con l’antico sistema, con ragazze che con i piedi hanno “pigiato” l’uva, cantando le canzoni tipiche di una volta. Un momento di storia e di cultura antica che è stato promosso dal gruppo dell’associazione guastallese gemellaggi ed eventi. In piazza della Repubblica le giovani donne, insieme ad agricoltori esperti, hanno mostrato come si lavorava l’uva nel passato. Successivamente le graspe sono state gettate nel torchio per poi ricavarne il mosto più scuro, destinato a essere fatto fermentare per diventare vino forte, che veniva bevuto per primo. Un’occasione, soprattutto per i più giovani, per scoprire le tradizioni di una volta, per poterle tramandare anche alle future generazioni.