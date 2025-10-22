L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Aeroporto Bologna inchiestaMiliardario PignataroConcessioni edilizieTentato rapimentoMigliori osterieClassifica nomi
Acquista il giornale
CronacaGuastalla riscopre l'antica pigiatura dell'uva
22 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Guastalla riscopre l'antica pigiatura dell'uva

Guastalla riscopre l'antica pigiatura dell'uva

Sono sempre più numerose le occasioni per riscoprire tradizioni del passato

Il gruppo della pigiatura all'antica

Il gruppo della pigiatura all'antica

Guastalla (Reggio Emilia), 22 ottobre 2025 - Le feste autunnali sempre più legate alle tradizioni del territorio. Come dimostra anche la recente fiera dedicata a piante e animali “perduti”, a Guastalla, che tra le varie iniziative ha portato anche la rievocazione della pigiatura dell’uva con l’antico sistema, con ragazze che con i piedi hanno “pigiato” l’uva, cantando le canzoni tipiche di una volta. Un momento di storia e di cultura antica che è stato promosso dal gruppo dell’associazione guastallese gemellaggi ed eventi. In piazza della Repubblica le giovani donne, insieme ad agricoltori esperti, hanno mostrato come si lavorava l’uva nel passato. Successivamente le graspe sono state gettate nel torchio per poi ricavarne il mosto più scuro, destinato a essere fatto fermentare per diventare vino forte, che veniva bevuto per primo. Un’occasione, soprattutto per i più giovani, per scoprire le tradizioni di una volta, per poterle tramandare anche alle future generazioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata