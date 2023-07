Guastalla, serata con i negozi aperti E c’è chi fa musica suonando...frutta

Si intitola "Negozi Aperti", l’evento in programma stasera in centro a Guastalla, organizzato per animare il cuore della cittadina della Bassa nell’ambito delle iniziative di promozione del commercio e dei centri storici della Bassa. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro che ha illustrato questo progetto a lunga scadenza. Ma, grazie ai commercianti locali, cominciano a svilupparsi le prime iniziative. "L’unico modo per riportare le persone in centro è mostrare che nel centro succedono cose e che qualcuno ha ancora voglia di farle accadere", dicono gli organizzatori. Aderiscono all’evento i negozi Ginger, Pepe Rosso, Sinceramente Io, Bar Hollywood, Piano B, i negozi all’angolo tra Largo dei Mille e via Gonzaga, oltre a quelli dell’area di piazza Matteotti. Eventi dalle 21 alle 23, con negozi aperti al pubblico e varie animazioni. In programma esibizioni e performance di artisti locali. Margherita Zerbini si esibisce di fronte a Ginger, Wellow è in zona Pepe Rosso in via Gonzaga, Marvin propone un tributo a Johnny Cash in corso Prampolini, dove trova spazio pure un Tattoo Live Show con proiezione dal vivo di un’operazione di un tatuatore. E poi un dj set musicale di fronte a Piano B e tra Largo dei Mille e via Gonzaga, mentre Bertuccia propone un concerto molto originale, suonando praticamente della frutta nella vetrina della libreria Kaffeklubben, mostrando un lato assolutamente inedito dei prodotti della natura. Il centro storico di Guastalla prevede spettacoli durante l’estate, fra concerti, eventi vari, danza, commedie teatrali. Ma mancano manifestazioni come la Notte Bianca o Notte Rosa, che in passato avevano portato in centro storico migliaia di persone. Con l’evento di stasera si cerca di portare vita e animazione nel cuore della cittadina rivierasca, che da tempo necessita di "cure" per evitare la graduale "desertificazione commerciale", con molti negozi che chiudono i battenti per sempre.

Antonio Lecci