Guastalla, soccorsa in strada dopo essere stata accoltellata

Guastalla (Reggio Emilia), 2 dicembre 2024 - Una donna è stata ferita a coltellate mentre si trovava in auto. L’allarme è scattato poco dopo le 11,30 sull’argine del Po a Guastalla, all’imbocco del ponte sul fiume. Ad agire sarebbe stato l’ex compagno, poi fuggito a bordo di un’autovettura Bmw. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al 118, facendo intervenire ambulanza e automedica. Dopo le prime cure la donna è stata portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se la donna sia stata spinta fuori dall’auto oppure se sia gettata da sola per evitare di essere colpita ancora dall’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare l’uomo autore del grave gesto. In tutta la zona sono scattate le ricerche che vedono impegnati i carabinieri, oltre alla polizia di Stato e la polizia locale.