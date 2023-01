Guastalla, studenti a lezione di legalità

Lezione della polizia a teatro

Guastalla (Reggio Emilia), 18 gennaio 2023 – Una lezione di legalità e sicurezza, al teatro di Guastalla, nell’ambito del progetto “A scuola in salute”, che ha coinvolto in modo diretto l’istituto scolastico Russell e circa duecento studenti, che in mattinata hanno assistito agli interventi dedicati a temi come dipendenza da smartphone, computer, social network e da gioco d’azzardo. Un progetto, promosso dal Rotary Club di Guastalla, che coinvolge anche la polizia di Stato e in particolare la polizia postale, con operatori a parlare ai giovani di bullismo e cyberbullismo e mettere in guardia dai pericoli del web. Come è stato illustrato dal questore Giuseppe Ferrari, e dal governatore del Rotary, Luciano Alfieri, introducendo i vari interventi: quello del vice ispettore Luigi Quaglio, della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Reggio, il quale ha spiegato i rischi che i ragazzi corrono sulla rete e, in particolare, il rischio che venga utilizzato lo strumento informatico come veicolo per azioni di bullismo. E poi l’assistenza Marino Rizelli, aggiungendo consigli su come evitare trappole e problemi che si possono trovare “abboccando” a proposte spesso allettanti, ma che invece nascondono delle insidie. Il funzionario della Questura, Angela Cutillo, ha illustrato la funzionalità dell’App YouPOL, sviluppata nel 2018 dalla polizia di Stato per poter segnalare direttamente alla sala operativa della Questura eventuali episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti o altri reati di cui si può essere testimoni o vittime, e poi estesa anche ai reati di violenza di genere. Il questore Ferrari ha ringraziato il Rotary club per aver dato la possibilità alla polizia di sviluppare questa iniziativa, “che ci consentono di fare educazione alla legalità. La Polizia, infatti, ha due scopi: sicuramente uno repressivo, al fine di far rispettare le regole, ma anche uno preventivo-educativo, che è quello che realizziamo oggi con i giovani studenti guastallesi”.