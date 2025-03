Guastalla, tagliola nel parco della colonia felina

Guastalla (Reggio Emilia), 14 marzo 2025 - Una tagliola lasciata nei pressi di una piccola colonia felina, alla periferia di Guastalla, ha provocato il ferimento grave di uno dei gatti, salvato grazie all’intervento di alcuni volontari. E’ accaduto nei giorni scorsi, ma solo ieri ci si è accorti dell’animale che aveva qualcosa attaccato a una zampa. Sono intervenuti i volontari Enrico Varini, Fiorella Cipolletti e Stefania Capiluppi dell’Enpa. Una volta liberato dalla tagliola, il gatto è stato portato dal veterinario, valutando l’amputazione della zampa a causa di una grave infezione. Il comitato Colonia Mici è preoccupato da questo episodio, attuato da una persona certamente non amica degli animali, che ha nascosto la trappola nell’erba, oltretutto con il rischio di ferire persone che si recano in quell’area verde per una passeggiata con i loro cani. Il comitato parla di una situazione drammatica, chiedendo che venga fatto di tutto per risalire al colpevole che probabilmente non abita lontano da dove è stata rinvenuta la trappola. E’ stata presentata una denuncia ai carabinieri forestali che indagano sull’episodio, anche grazie ad alcuni indizi raccolti dagli animalisti. Il fatto avviene dopo pochi giorni il rinvenimento di bocconi avvelenati ad Arceto dove sono morti due cani. Si chiedono azioni di contrasto contro questi atti meschini, illegali e pericolosi per animali ma anche per le persone.