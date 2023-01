Guastalla, una donna sulla "gazzella" dei carabinieri

Il carabiniere Giorgia Desideri

Guastalla (Reggio Emilia), 20 gennaio 2023 - La componente femminile entra nel reparto radiomobile dei carabinieri reggiani. Con Giorgia Desideri, infatti, si avvera il primo caso di donna in servizio sulle gazzelle del pronto intervento. Accade alla compagnia carabinieri di Guastalla. Un caso che rappresenta una prima volta nel Reggiano. I militari in servizio in questo reparto sono accuratamente selezionati. E dopo aver superato il corso di guida sicura d’emergenza e gli altri passaggi relativi a questo compito, il carabiniere Giorgia Desideri è stata affidata al reparto coordinato da Antonio Aucone, nella compagnia comandata dal capitano Roberto Iandiorio. Il comandante provinciale, colonnello Andrea Milani, ritiene importante la presenza di qualificato personale femminile anche in reparti come il nucleo radiomobile. Avere carabinieri donne anche in questi dispositivi costituisce sicuramente un valore aggiunto in termini di professionalità, sensibilità ed empatia con le vittime, soprattutto in caso di interventi su violenza di genere o che vedono comunque coinvolti soggetti deboli, donne o minorenni.