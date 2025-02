Guasto al motore, va a fuoco una Porsche

Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per domare incendi di autovetture. L’altra sera a San Martino in Rio, in via San Pellegrino, una squadra del 115 è stata chiamata quando ci si è accorti di una vettura, una Porsche, che era ormai avvolta dalle fiamme. In breve tempo la situazione è stata messa in sicurezza, con le fiamme che sono state domate, utilizzando pure apposita schiuma per far fronte all’emergenza. Sono stati avviati accertamenti, insieme ai carabinieri di Rubiera, che hanno fatto emergere un possibile guasto elettromeccanico come causa dell’incendio.

Poche ore dopo un altro simile intervento si è reso necessario in via Viazza, alla periferia di Cadelbosco Sopra, dove ha preso fuoco un’autovettura che era stata lasciata in sosta a bordo strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Inizialmente si temeva che potesse esserci qualcuno sulla vettura, tanto che sono stati mobilitati anche i soccorsi sanitari con ambulanza e personale medico. E’ poi emerso che non c’erano conseguenze alle persone. Sono in corso accertamenti, ma non si escludono cause accidentali alla base del rogo.