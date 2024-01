Guasto alla batteria, auto in fiamme. Il mezzo completamente distrutto

A fuoco un’auto ieri mattina sulla strada provinciale della Val Tresinaro. Veicolo distrutta nessun danno a persone. Il fatto è accaduto ieri mattina verso le 7,30. Sono prontamente intervenuti i carabinieri di Baiso,esattamente sul tratto stradale di via Sassogrosso, lungo la provinciale sp/27 della Val Tresinaro, all’altezza del km 1, dove era stata segnalata l’autovettura in fiamme. Secondo i primi accertamenti operati dai carabinieri, l’auto, una Volkswagen Golf, condotta da un 56enne, ha preso fuoco probabilmente a causa del malfunzionamento della batteria, ed è stata quindi completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti, ma perfettamente inutile è stato ogni tentativo di spegnimento dell’incendio che ha distrutto l’auto. Durante l’intervento la strada provinciale sp 27 è stata chiusa al transito per il tempo necessario allo spegnimento dell’incendio e nel contempo il traffico è stato regolamentato a senso unico alternato. Nel rogo sono state distrutte entrambe le targhe della Volkswagen Golf e il portafogli del conducente 56enne ccontenente documenti di identità e di guida, oltre ad altri suoi effetti personali. Sul posto è stato chiesto anche l’intervento della società Cisa per la pulizia e bonifica nonché messa in sicurezza del tratto stradale. Ai carabinieri di Baiso il compito di approfondire, per quanto possibile, le cause del rogo che ha completamente distrutto l’autovettura, per fortuna senza causare danni a persone né a cose.

s. b.