Guasto alla centrale di Caprara, Artioli: "Perché Iren non pubblica le analisi sull’acqua?"

Che acqua hanno bevuto i campeginesi dal 29 luglio ad oggi? Con che acqua hanno cucinato o si solo lavati? Una domanda che molti cittadini si pongono e che è stata fatta propria dal gruppo consiliare Rinascita Campeginese.

Giuseppe Germano Artioli (foto), ex sindaco oggi all’opposizione, chiede formalmente ad Ireti che vengano rese pubbliche le analisi sull’acqua erogata in comune di Campegine da quando uno dei pozzi della centrale idrica di Caprara ebbe un cedimento interno, determinando il pompaggio di limo nelle vasche e l’insozzamento di buona parte della rete acquedottistica della pianura occidentale a nord della via Emilia.

La richiesta all’azienda del gruppo Iren viene avanzata alla luce del fatto che "ancora per diversi giorni dalla dichiarata cessazione dell’emergenza, con varie segnalazioni, nostri concittadini hanno continuato a segnalare situazioni di torbidità dell’acqua erogata" e che "nonostante la richiesta di tanti cittadini di rendere pubbliche le analisi dell’acqua dal giorno del ’sinistro’, dobbiamo rilevare una perdurante inerzia della maggioranza consiliare e delle autorità che hanno responsabilità in materia di sanità pubblica per la nostra collettività".

L’incidente avvenuto nel pozzo di Caprara abbe ricadute su circa 33mila cittadini residenti a Campegine, Gattatico (Praticello), Poviglio, Castelnuovo Sotto, Boretto, Brescello e Gualtieri, molti dei quali appresero del problema non dalle autorità ma vedendo uscire dal rubinetto acqua sporca.

Artioli, in qualità di avvocato e politico, ha inoltrato la lettera all’azienda e l’ha resa pubblica attraverso le pagine Facebook. Si attende ora la risposta di Ireti.