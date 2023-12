Guasto, pomeriggio senza luce

Evidenti disagi, ieri dal primo pomeriggio a Lentigione di Brescello, nella zona di via Salvemini e dintorni, a causa di un guasto piuttosto serio rilevato a una centralina. A lungo è mancata l’energia elettrica ad abitazioni, ad utenze commerciali e di aziende della zona. A metà pomeriggio i tecnici Enel hanno comunicato ai residenti dell’arrivo di un generatore di emergenza (foto) per poter rifornire le utenze di elettricità, in attesa di riparare completamente il guasto.

Anche il sindaco Carlo Fiumicino ha chiesto spiegazioni all’ente gestore. L’intervento degli elettricisti è stato rapido, ma è stato necessario del tempo per individuare l’avaria e attivare il generatore. In alcune zone l’elettricità è tornata a tratti, ma alcuni cittadini segnalano problemi agli impianti per la connessione a internet e modem in avaria.