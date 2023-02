Guerra alla ’ndrangheta "In corso indagini rilevanti Associazioni e sindacati, denunciate le infiltrazioni"

di Benedetta Salsi "Non ci si deve accontentare delle sentenze: Aemilia, Perseverance... riguardano fatti del passato. Mentre oggi, ancora, nel nostro ufficio sono in corso indagini rilevanti contro le infiltrazioni nel tessuto economico reggiano. E non mi pare che ci sia la fila dietro le porte della procura di imprenditori, associazioni o sindacati che vengano a denunciare situazioni ambigue". Sono parole nette quelle del procuratore capo di Reggio, Calogero Gaetano Paci, dopo l’incontro tenuto all’hotel Astoria con l’Anpi giovedì sera. Procuratore Paci, ha parlato di indagini in corso di assoluta rilevanza. Che cosa sta accadendo a Reggio? "Partiamo da una riflessione più ampia: Reggio Emilia è la terza città del centro-nord dopo Brescia e Milano per maggiore concentrazione di imprese legate alla criminalità organizzata; è un dato scientifico acquisto da Uif-Banca d’Italia. Quando mi sono insediato ho trovato un insieme di attività di indagine, autonome o collegate alla Dda, che confermano come Reggio sia il principale territorio di riferimento per le imprese che operano con le false fatturazioni, per creare flussi economici in nero che la criminalità organizzata poi reinveste nel Paese o all’estero". Ha anche detto che non vede collaborazione nella lotta alle infiltrazioni da parte di professionisti e associazioni. "Purtroppo è un...