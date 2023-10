Guerra in Medio Oriente. Oltre 150 cittadini dalla parte delle vittime: "Basta con la violenza"

"Accendiamo la pace": è uno degli striscioni arcobaleno che ieri sera alle 18 hanno occupato piazza Martiri del 7 luglio per la ‘Fiaccolata per la pace in Medio Oriente’, promossa da Cgil, Anpi, Arci, Auser, Libera, Movimento nonviolento e Associazione reggiana per la Costituzione. A partecipare sono state più di 150 persone, riunite in un grande cerchio con torce, striscioni, bandiere e anche un po’ di musica. C’era l’ex senatore Fausto Giovanelli: "Una manifestazione può dare un senso di impotenza, ma vengo a farlo alla mia età come un ragazzino perché siamo nel mezzo di un dramma". Il presidente della Provincia Giorgio Zanni ha ritenuto "giusto esserci come persona e come rappresentante delle istituzioni, per racchiuderci tutti quanti dietro l’unica bandiera della pace". Infine il sindaco Luca Vecchi ha ricordato il gemellaggio con la città di Beit Jala, perché "Reggio Emilia nella sua storia ha sempre costruito ponti e non muri".

Al centro del cerchio gli organizzatori, tra cui il presidente dell’Anpi Ermete Fiaccadori: "Fermiamo la violenza, riprendiamo in mano la pace. È una missione obbligata, dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili altrimenti le conseguenze saranno inimmaginabili". Giovanni Mattia di Libera ha chiarito: "Vogliamo andare oltre la condanna di Hamas per chiedere la pace, altra violenza non farà che aggravare". Per Movimento Nonviolento, Pasquale Pugliese: "Noi stiamo solo con le vittime. Bisogna sostenere i pacifisti di entrambi i fronti".

Rina Zardetto dell’Associazione per la Costituzione ha ringraziato in particolare le ‘Donne in nero’, presenti a manifestare contro la guerra ieri e "tutti i sabati da quasi due anni in piazza Prampolini". Ad aprire e chiudere è stato il segretario provinciale della Cgil, Cristian Sesena, con un augurio: "Questa bella serata sia un inizio e non un episodio: prendiamoci per mano noi che crediamo in un futuro diverso per il nostro pianeta".

Tommaso Vezzani