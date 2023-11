Guerra, politica e riflessi finanziari

Germano Dottori (foto ) alle 18,15 di oggi è ospite dei club Lions e Leo reggiani in un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Alle 18,15, nell’aula magna di Unimore (viale Allegri, ex caserma Zucchi), lo studioso (già professore di Geopolitica alla Luiss e consigliere scientifico di Limes) parlerà dell’"Occidente in un mondo in guerra" senza trascurare gli scenari di economia e i riflessi sull’export della nostra aziende dovuti ai conflitti in corso in Europa e nel Medio Oriente.