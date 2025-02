Gufo cade nel cortile della scuola: gli studenti corrono a salvarlo

Reggio Emilia, 27 febbraio 2025 – Gli alunni della scuola media ‘Galilei’ di Cavriago salvano un gufo precipitato da un albero nei pressi del cortile dell’istituto scolastico. Ad accorgersene è stato Yasser, un ragazzino della 2^D che durante una lezione di grammatica di sei giorni fa ha esclamato: “Guardate, c’è un gufo”. Le parole hanno attirato con un stupore tutti i suoi compagni che si sono appollaiati alla finestra. E proprio in quel momento, il rapace è caduto.

Il gufo salvato dagli alunni della 2^D della scuola media 'Galilei' di Cavriago

La professoressa Daniela Nunziante è quindi scesa in cortile chiedendo aiuto alla collaboratrice scolastica Isabella Bastia, volontaria della Lipu (Lega Italiana protezione uccelli). “La cosa più importante quando si recupera un animale selvatico è proteggersi e proteggerlo – racconta Isabella – quindi l’ho coperto utilizzando il grembiule che avevo addosso perché era la cosa più comoda che potessi reperire in modo da poterlo bloccarle. Dopo avergli coperto la testa, per evitare che mi pizzicasse col becco uncinato, gli ho bloccato gli artigli, perché nei rapaci, sia notturni che diurni, la cosa più pericolosa sono gli artigli e vanno neutralizzati. Poi l’ho riposto in una scatola al buio perché ovviamente avverte la luce come un fastidio, inoltre questo è stato utile anche per tranquillizzarlo in quanto il caos ed il contatto con l’uomo non sono la sua normalità, anzi è molto pericoloso che si abitui all’uomo essendo un animale selvatico”.

Una volta salvato e messo in sicurezza il gufo, è stato avvisato il Rifugio Matildico, centro nato nel 2011 proprio per il recupero della fauna selvatica. Il suo fondatore, Ivano Chiapponi, che lo dirige con un gruppo di volontari, si è recato a scuola per recuperare il rapace, affettuosamente ribattezzato dagli studenti “Gufetta”. Presto verrà liberato nel suo habitat naturale. Per gli studenti è stata indescrivibile l’emozione di poter contribuire a salvare una piccola vita, sentendosi partecipi del suo destino.