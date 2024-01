Guglielmi, oggi i funerali. Avrebbe compiuto ottantatre anni

Si svolgeranno oggi alle 10,30 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio i funerali di Policarpo Guglielmi. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 83 anni. Persona di grande fede religiosa, Lascia la moglie Dianella, le figlie Cinzia e Silvia, dirigente scolastica, il genero Lorenzo Catellani presidente del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, i nipoti Edoardo e Beatrice, i fratelli Enrico e Maurizio, noto ristoratore in via Gattalupa. Niente fiori, ma offerte all’Istituto diocesano di musica e liturgia.

gi.fi.