Guida ai ristoranti solidali. I nostri ’magnifici otto’

Ben otto realtà reggiane rientrano ne “Il Gusto della Cooperazione”, la prima guida nazionale ai ristoranti gestiti da cooperative realizzata da Confcooperative e FondoSviluppo, edita da Pecora Nera di Roma. Otto realtà che si distinguono per uno stretto legame con i prodotti e le tradizioni locali, ma ancor di più emergono come frutto di mobilitazione delle comunità locali o per l’attenzione riservata all’inclusione lavorativa di persone segnate da fragilità. "Questi ristoranti cooperativi raccontano storie di rivitalizzazione economica e sociale di paesi e borghi – dice il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi – di tenuta occupazionale, di inclusione lavorativa, di servizi che si estendono oltre l’area della ristorazione. Parlano di persone e piccole comunità capaci di generare sviluppo nella solidarietà".

I ’magnifici otto’ inseriti nella guida fanno capo alle cooperative Il Ginepro di Castelnovo ne’ Monti, Valle dei Cavalieri di Succiso, Bowling 2000 di Reggio, Il Pontaccio di Vetto, la San Rocco (Il Rifugio dell’Aquila) di Ligonchio, Parco Tegge di Felina, Valcampola di Pecorile e Azienda Agroturistica San Valentino di Castellarano. L’agriturismo il Ginepro, nella frazione di Ginepreto a quattro chilometri da Castelnovo Monti, gestito dall’omonima cooperativa sociale. Bowling 2000 fa capo alla cooperativa Bowling Re, nata nel 2016 dall’impegno degli ex dipendenti dello storico bowling di Reggio, che non si sono rassegnati alla chiusura del locale e ne hanno così rilanciato l’attività come luogo d’incontro per adulti, bambini, famiglie.

Valle dei Cavalieri è una delle più antiche cooperative di comunità italiane e, a Succiso, colloca l’omonimo agriturismo al quale si affiancano diverse altre attività, compreso un allevamento di pecore con produzione di formaggio. Il Pontaccio di Vetto gestisce anche un punto di informazione per i turisti con noleggio di e-bike e attività escursionistiche con guide abilitate. Parco Tegge nel 2025 festeggerà il 45° compleanno; le sue finalità sociali e ricreative si sviluppano in una struttura composta da una sala ristorante e una sala da ballo che che promuove e accoglie eventi musicali rivolti ai giovani e agli amanti del liscio.

Il Rifugio dell’Aquila è gestito, a Ligonchio, dalla cooperativa di comunità San Rocco, nata nel 2021 da residenti (e appassionati) del borgo dell’alto Appennino con l’obiettivo di mantenere servizi essenziali per i residenti e rilanciare attività economiche legate al turismo. Il ristorante agriturismo San Valentino si colloca sulle colline di Castellarano; nato 27 anni fa, è gestito dall’omonima cooperativa agroturistica-venatoria. La trattoria Valcampola è gestita da una delle cooperative di comunità di più recente, con l’obiettivo di ridare slancio alla vita economica, culturale e sociale di Pecorile, frazione collinare del Comune di Vezzano sul Crostolo.