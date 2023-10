Guida in stato d'ebbrezza: denunciata giovane donna a Guastalla

Una giovane donna è stata segnalata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. E’ accaduto al termine della prima fase degli accertamenti legati a un incidente stradale accaduto sabato sera in via Ville, a San Girolamo di Guastalla, con un uomo di 48 anni portato in ospedale per traumi vari. Inizialmente si erano presentati due giovani, dichiarando di essere stati alla guida di una delle auto coinvolte nello schianto, alle porte della frazione.

Gli accertamenti svolti dagli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana hanno poi fatto emergere come al volante ci sarebbe stata la ragazza, risultata positiva alla verifica dell’alcoltest. Un altro giovane, suo amico, ha forse cercato di evitarle problemi giudiziari, ma alla fine non avrebbe risolto il problema, in quanto pare che pure lui non fosse del tutto in regola con l’etilometro. Sul posto, sabato sera, oltre agli agenti di polizia locale, erano intervenuti l’ambulanza della Croce rossa, il personale dell’autoinfermieristica e i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla.