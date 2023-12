Guida l’auto senza assicurazione: denunciato 51enne

Un italiano di 51 anni, abitante a Brescello, è stato fermato in un controllo dei carabinieri nel Parmense, trovato a guidare la sua autovettura nonostante fosse sottoposta a sequestro amministrativo, oltre che priva della copertura assicurativa. Per tali irregolarità l’uomo è stato denunciato, per violazione di sigilli, oltre che sanzionato amministrativamente per guida senza patente, in quanto revocata. Negli stessi controlli, i carabinieri delle caserme di Langhinaro, Traversetolo e Monticelli Terme hanno pure fermato uno straniero di 24 anni, residente nel Reggiano, trovato con un coltello e con un cutter con lame rispettivamente da di 21,5 e di 19 centimetri, di cui il giovane non è riuscito a giustificare il possesso.