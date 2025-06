Guida sicura a Cella grazie al Drift Maniac Team

Un’area didattica per la sicurezza stradale. L’ha allestita il Drift Maniac Team in uno spazio a Villa Cella, dove in passato si trovava la sede di Protezione civile. Questo spazio servirà per l’attività di prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, attraverso corso di guida sicura e drifting. "Abbiamo trovato quest’area – spiega il presidente dell’associazione, Gian Piero Fratucello – grazie al proprietario che ha creduto al nostro progetto. E stiamo lavorando alla possibilità di ingrandirla, aggiungendo un’aula corsi con circa 30 posti a sedere servita di monitor tv".

Il primo progetto andato in porto è una collaborazione con la scuola professionale Enaip di Reggio, che ha già visto una mezza giornata di corso base di guida sicura con venti studenti, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa su dinamica del veicolo, frenata e distanza di sicurezza, effetti di alcool e droghe alla guida, fino a una prova pratica con simulazioni di guida in emergenza. È stata usata una vettura dell’associazione, equipaggiata con uno skid (dispositivo che serve a far scivolare il posteriore dell’auto, simulando la guida in situazioni di fondo scivoloso quale ghiaccio o neve), con l’aggiunta di una prova a bordo di una vettura Bmw 330i trazione posteriore, per capire meglio il fenomeno del sovrasterzo.

Questo progetto, rivolto soprattutto ai giovan, è destinato a proseguire anche nel prossimo anno scolastico, con lezioni teoriche e prove pratiche sul vasto piazzale. Lo scopo è proprio la prevenzione, creando nei ragazzi in età di patente la consapevolezza dell’importanza del corretto controllo della macchina. "Oltre a ciò – conclude Fratucello – vorremmo creare una collaborazione con le autoscuole e con le istituzioni locali, che dimostrino di credere nel nostro progetto, per aiutarci a realizzarlo. Siamo aperti a ogni tipo di collaborazione utile allo scopo fissato, che resta quello della guida sicura, della prudenza al volante e della prevenzione degli incidenti, per evitare tragedie che si ripetono ancora troppo spesso sulle strade".

Antonio Lecci