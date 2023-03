Guida sotto effetto di droga e con patente scaduta

Attimi di panico lunedì pomeriggio in centro storico, quando è stato lanciato l’allame per un automobilista che guidava in maniera pericolosa. Così, alle 16.15 una pattuglia delle Volanti è intervenuta in viale Montegrappa dopo la segnalazione arrivata al 113 a causa di una Ford SW che percorreva la strada a forte velocità. Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti hanno individuato un’auto corrispondente alla descrizione che percorreva il controviale di viale dei Mille in maniera irregolare e immediatamente la fermavano e identificavano il conducente. All’esito dei necessari controlli, l’uomo, un 33enne reggiano, in stato di alterazione in seguito all’assunzione di sostanza stupefacente è stato multato e segnalato alla prefettura. Dai controlli è emerso anche che guidava con patente scaduta.