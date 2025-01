Guidano il monopattino senza indossare il casco. Multati 14 conducenti

Quattordici conducenti multati per mancato utilizzo del casco e uno per aver modificato il monopattino con un seggiolino vietato. È il bilancio dei controlli ai monopattini elettrici effettuati in Piazzale Marconi da polizia stradale e locale che in questi giorni hanno condotto un’operazione congiunta che ha visto due pattuglie impegnate nell’area davanti alla stazione ferroviaria di Reggio.

Durante l’intervento, finalizzato a verificare il rispetto delle regole sulla micromobilità, sono stati effettuati complessivamente venticinque controlli. Nel dettaglio, l’operazione si è focalizzata su diversi aspetti chiave: l’efficienza dei dispositivi di segnalazione luminosa, il divieto di circolazione su marciapiedi non autorizzati, la sosta irregolare, la circolazione contromano e l’uso corretto delle aree destinate ai velocipedi e ai ciclomotori.

Questa attività, in linea con le recenti modifiche al codice della strada introdotte nel dicembre 2024, si inserisce in un piano più ampio di controlli periodici. "La micromobilità elettrica è un’opportunità straordinaria per ridurre il traffico e l’impatto ambientale, ma richiede un’attenzione particolare alle condizioni tecniche", hanno spiegato polstrada e polizia locale tramite una nota.