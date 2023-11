Guidavano ubriachi: sei patenti ritirate

Nonostante i tremendi fatti di cronaca di questi giorni, continua la piaga di chi si mette alla guida ubriaco. Sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 250 veicoli controllati, questo il bilancio dei posti di controllo messi in campo dalla Polizia locale di Reggio Emilia durante le ore notturne dello scorso weekend. Nell’ambito di una programmazione di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti per garantire la sicurezza sulle strade reggiane, cinque pattuglie della Polizia locale nel corso della scorsa fine settimana hanno effettuato posti di controllo in circonvallazione, sulla via Emilia e nei pressi dei locali di aggregazione giovanile ritirando sei patenti ad altrettanti conducenti.