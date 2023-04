Guidetti e Collura, la nuova coppia comica alla Sala Estense

Una coppia di attori comici, tra i principali esponenti del teatro dialettale reggiano, sbarca stasera alle 21 alla Sala Estense a San Martino in Rio, in via Roma (sopra il supermercato Coop) con lo spettacolo "Torna a casa… Nèsi". In scena Antonio Guidetti e Willer Collura, tra sketch e divertimento a 360 gradi. Informazioni e prenotazioni: tel. 335-6453364.

Antonio Guidetti è da decenni autore e attore di teatro dialettale reggiano, padre di commedie di successo per diverse compagnie, in particolare per l’Artemisia Teater di Reggio, di cui è tra i protagonisti. Willer Collura è noto come barzellettiere, lanciato a livello nazionale dalla vittoria a "La sai l’ultima" di Canale 5, dimostrando dimestichezza col palcoscenico e ottimo contatto col pubblico. Quell’esperienza lo ha portato ad avere importanti collaborazioni con personaggi di rilievo dello spettacolo.