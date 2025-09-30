Guidetti e Del Bue col sindaco: "Ritiratele l’onorificenza"

A difesa del sindaco Massari – dopo la selva di fischi subita domenica al Teatro Valli nel corso della cerimonia del conferimento del Primo Tricolore a Francesca Albanese, e a seguire anche la rampogna della stessa per avere chiesto la liberazione degli ostaggi sequestrati il 7 ottobre del 2023 e avere ricordato l’attacco terroristico contro Israele che causò oltre 1200 morti – scende in campo, tra le liste sostenitori dell’attuale Amministrazione, per il momento solo Azione.

Il segretario provinciale Claudio Guidetti chiede al primo cittadino e al Pd di revocare alla Albanese l’onorificenza appena assegnata "per manifesta inadeguatezza e non corrispondenza ai valori rappresentati dalla nostra bandiera". Nella nota si sottolinea che a ricevere il premio "è stata una persona che rivendica apertamente schieramenti di parte che poco hanno a che vedere con la pace, ha sostanzialmente giustificato il barbaro attentato del 7 ottobre come occasione di ’visibilità’ per la causa palestinese, ha attaccato le più alte cariche dello Stato e maltrattato il sindaco che la premiava".

Un affondo pesante a cui segue il plauso per le parole di Massari che "non poteva ignorare queste posizioni estreme" e per questo "è stato maltrattato e umiliato da una contestazione indegna e da un’ospite priva di garbo e rispetto istituzionale", nonostante "abbia detto (Massari, ndr) parole di buon senso che condividiamo e che meritavano rispetto".

A questo punto secondo Guidetti c’è un problema politico perché l’episodio di 48 ore fa, sarebbe "l’ennesimo spostamento della coalizione reggiana di maggioranza verso una sinistra massimalista e populista" e che "ha progressivamente spostato ai margini se non espulso tutta l’area riformista liberale e moderata. Serve un cambiamento di rotta della politica di governo locale".

Solidarietà al sindaco anche dall’ex deputato socialista Mauro Del Bue, il quale scrive: "Applaudo Massari, fischiato perché avrebbe commesso la gaffe di ricordare il massacro del 7 ottobre e sostenuto che Hamas rilasci i prigionieri che tiene segregati. Non comprendo il significato dei fischi. Si intende che quel massacro non é mai avvenuto? Si intende che se é avvenuto Hamas ha fatto bene? Si intende che i prigionieri non devono essere liberati? Condanno la carneficina di Gaza e ritengo responsabile non il popolo ma il governo israeliano" tuttavia, evidenzia Del Bue, "l’Albanese non deve perdonare Massari per quello che ha detto. È Massari che deve perdonare l’Albanese per quel che non ha detto né in Palestina né a Reggio. E cioè che condanna Hamas e le sue stragi".

Gabriele Gallo