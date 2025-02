Guidetti in scena a Casalgrande

Una divertente commedia dialettale va in scena stasera alle 21, al Teatro De Andrè di Casalgrande: "Tot in t’un dè…"di Antonio Guidetti, con la regia di Damiano Scalabrini. Sul palco la compagna Fnil Bus Theater. Arturo Cenci titolare dell’azienda di maniglie "Porti avirti" è sull’orlo del fallimento. Gli stanno per pignorare l’azienda, la casa e i mobili. Artigiano vecchio stampo, che ha dedicato la vita al lavoro, non riesce però a stare al passo coi tempi. Odia le banche e i politici, dice che la colpa è loro se si è trovato in quella situazione. Di sicuro la moglie Felicita e la figlia Titti - addette a gestire le vendite - non sono state d’aiuto. Pilade il fidanzato di Titti, bancario detto "sanguisuga", vuole dare il suo aiuto, escogitando un piano per salvare la baracca, ma un cliente inaspettato metterà in seria difficoltà l’esecuzione del piano. Posto unico 10 euro. Info: www.teatrodeandre.it