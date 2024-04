Guidetti: "La dichiarazione sull’antifascismo ci lascia sconcertati"

"Illustrissimo signor presidente, mi rivolgo a Lei nella mia funzione politica di presidente regionale e segretario provinciale di Azione. Non è nel nostro stile fare polemica fine a se stessa: la libertà di pensiero per noi è sacra. Quanto però da lei dichiarato e riportato dalla stampa, secondo cui dovremmo liberarci, dopo il fascismo, anche dell’antifascismo, ci ha lasciato sconcertati". Sono le parole di Claudio Guidetti, che si rivolge al presidente dell’Ordine provinciale degli avvocati, Enrico Della Capanna, dopo la sua uscita in merito all’antifascismo, che ha suscitato moti di indignazione e polemiche infuocate in questi giorni, ma anche la nascita di un fronte solidale a Della Capanna, specialmente tra i suoi colleghi legali. "Ci pare un’affermazione infelice nei contenuti e inopportuna nei tempi e nei modi – prosegue Guidetti –. L’antifascismo non è un semplice pensiero, ma sta alla base della nostra Costituzione. È significativo che in un testo basato sul riconoscimento delle libertà personali e collettive, a partire da quella di pensiero, ci sia un unico chiaro divieto: quello della ricostituzione del partito fascista.

Quello che forse a Lei sfugge, è che oggi l’antifascismo ha un significato che va oltre la nostra esperienza storica: non è una storia solo italiana. Questo perché il fascismo è diventato, nel mondo, l’archetipo di ogni sistema dittatoriale che reprime la libertà dei popoli e degli individui, quale che sia la forma e il colore politico in cui si esprime. Per questo dirsi antifascisti ha un valore sempre attuale e lo avrà finché in qualunque Paese ci sarà qualcuno che lotta per essere libero". E conclude: "Ci paiono concetti essenziali, che tutti dovremmo condividere, specialmente chi ha un ruolo pubblico e delicato, come nel suo caso. Da questi concetti signor presidente passa il confine tra democrazia e totalitarismo".