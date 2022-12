Guidetti ora potrà tornare a casa

Sabrina Guidetti potrà tornare quanto prima ad abitare in una parte della villa di proprietà, in via Magnanini nella prima periferia di San Martino in Rio.

Quella, in realtà, è e rimane, non più nella sua totalità, la scena di un crimine: quello avvenuto il 24 aprile del 2021, quando il marito della signora Guidetti, Paolo Eletti, è stato ammazzato a martellate, mentre la consorte era sdraiata su un divano, semi agonizzante, sotto l’effetto venefico delle benzodiazepine. L’unico imputato, e al momento reo confesso, per l’omicidio del signor Eletti e quello tentato della signora Guidetti è il figlio della coppia, Marco Eletti.

Ebbene, il 23 dicembre, l’avvocato della madre di Eletti - la quale, nel processo in corso di svolgimento in Corte d’Assise a Reggio, si è costituita come parte lesa e non come parte civile -, Claudio Bassi, ha presentato alla presidente della Corte, Cristina Beretti, per la terza volta, istanza di dissequestro dell’abitazione di via Magnanini.

Ottenendo, questa volta, a differenza delle due precedenti, il parere favorevole della stessa presidente Beretti e quello del Pubblico Ministero, titolare del fascicolo in oggetto, Piera Cristina Giannusa.

Come detto, però, non è un dissequestro completo, bensì parziale.

Nel dettaglio, ad essere tornata ‘libera da vincoli’ è la parte retrostante della villa di via Magnanini, dotata di un ingresso autonomo e non intaccata in nessuna sua parte dai tragici eventi della primavera del 2021 e le successive attività investigative compiute dal Ris di Parma.

A differenza, infatti, della parte antistante dell’abitazione degli Eletti, che, invece, continua a permanere sotto sequestro.

Secondo la Procura, da quanto trapela, questa potrebbe essere oggetto di ulteriori attività istruttorie anche nel corso del dibattimento.

"Anche alla luce di quanto accaduto nell’ultima udienza del processo (il 9 di dicembre, con l’ammissione di responsabilità di Marco Eletti, ndr) con la signora Guidetti abbiamo compiuto una riflessione, ed abbiamo deciso di ripresentare nuovamente istanza di dissequestro – spiega l’avvocato Bassi -. Siamo ovviamente soddisfatti dell’accoglimento, almeno parziale, dell’istanza, perché per la signora Guidetti è di estrema importanza poter tornare ad avere un luogo stabile, e famigliare, dove vivere".

"Il suo recupero fisico è stato notevole per rapidità ed efficacia – aggiunge il legale – mentre psicologicamente ci vorrà del tempo. Ma pensiamo sia di estremo conforto che possa tornare ad abitare in un luogo di sua proprietà e che le è famigliare".

La signora Guidetti, infatti, dopo essersi risvegliata dal coma ed essere stata dimessa dall’ospedale, è stata, fino a oggi, ospitata da parenti e conoscenti.

Il processo sull’omicidio di Paolo Eletti e quello tentato di Sabrina Guidetti riprenderà il 13 di gennaio.

Nicola Bonafini