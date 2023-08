Guidetti va... all’Azione "Nessun accordo col Pd Coalizione da costruire purché senza i 5 Stelle"

Claudio Guidetti, segretario di Azione, i vostri alleati al terzo polo di Italia Viva non hanno gradito l’accordo di coalizione col Pd…

"Premetto che non mi interessano battibecchi e personalismi. Reputo la segretaria di Italia Viva Maura Manghi una persona intelligente e sa che quello che ha detto non corrisponde a verità. Sono disposto ad incontrarla, ma devo anche dirle che non abbiamo alcun accordo col Pd".

Azione aveva diramato però con una nota, a fine giugno, una sorta di partnership col segretario dem Massimo Gazza.

"Chiariamo: è stato solo un incontro frutto di ottimi rapporti. Abbiamo chiesto un metodo per siglare un’alleanza che sia omogenea. Garantisco lealtà, ma non fedeltà. Se l’alleanza non mi convince, non escludo altre scelte, anche correre da soli. Le alleanze sono mediazioni, abbiamo punti fermi e altri che siamo pronti a discutere. Entro fine settembre chiudiamo il nostro programma che porteremo ai tavoli. Con la schiena dritta e nessun timore reverenziale".

Quando chiede “pari dignità” al Pd, cosa intende?

"Che la qualità delle idee non corrisponde sempre al peso elettorale. Il Pd oggi deve capire che non è più quello di una volta che stravince in città. I nomi che circolano tra i possibili candidati del centrodestra, come l’avvocato Giovanni Tarquini, dimostrano che dall’altra parte c’è un ragionamento elaborato. Non vanno sottovalutati".

Quindi mai col centrodestra nonostante la sua estrazione passata?

"Anche qui vorrei specificare: provengo da una famiglia socialista e sono stato eletto per la prima volta in quota Psi. Poi il Pc e i Ds hanno avuto un effetto espulsivo di tutto il mio mondo. Da lì mi avvicinai a Forza Italia, con cui però sono andato in rotta nel 2009 quando era al Governo proprio perché non mi riconoscevo. Io oggi sono all’opposizione del governo di destra. La mia ambizione è contribuire a realizzare un’alleanza europea riformista e liberal democratica. Costruire e non distruggere".

La famosa ‘casa dei riformisti’. Chi dovrebbe stare sotto questo tetto?

"Pd, Azione, Italia Viva, PiùEuropa e i Verdi. Faccio fatica a vedere M5s e l’estrema sinistra perché non affrontano i problemi e sono a noi molto lontani".

Il Pd è in ritardo nella scelta del candidato?

"Vorrei alzare il livello e non parlare di poltrone, ma credo che ormai sia ora di deciderlo".

Sempre la Manghi dice: "prima i programmi, poi i candidati".

"Credo che debba essere una miscellanea. Diciamocelo: ci sono candidati e candidati. Né io né la Manghi penseremmo di sostenere tutti allo stesso modo".

Veniamo ai temi. Un suo cavallo di battaglia?

"Ritengo che i tempi di percorrenza di una distanza modifichino assetti socio economici e politici di un territorio. Per me la Mediopadana è cruciale: può offrire opportunità ancora inesplorate: siamo a 35 minuti da Milano, unica città europea d’Italia".

Per il turismo intende?

"Più per un discorso di infrastrutture che per il turismo. È inutile darci una storia che non abbiamo, serve puntare sulla contemporaneità come con Fotografia Europea. Ma vorrei si rispolverasse Matilde di Canossa come marchio collettivo, per i prodotti gastronomici e non solo. Tornando ai collegamenti, la tramvia non risolve tutti i problemi e non possiamo pensare di arrivare ovunque in bici. E poi punterei sulla via Emilia bis".

Centro storico: si discute tanto di Ztl. Che ne pensa?

"Sono a favore, ma solo se inserita in una visione di centro storico nuova. Che il commercio soffre per colpa di Amazon è una sciocchezza, servono parcheggi e servizi migliori. E scelte ponderate, non come l’errore del mercato coperto a cui bisogna porre rimedio rimettendo al centro le eccellenze locali".

Daniele Petrone