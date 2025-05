"Gulp!" torna nelle scuole e al teatro Sociale

Torna "Gulp!" con vari spettacoli che abbracciano le fasce scolastiche dai nidi d’infanzia fino alle scuole medie. Ma anche con proposte per spettatori dai 3 ai 99 anni, promosse dal Teatro Sociale di Gualtieri.

Questa edizione porta in scena l’artista olandese Leo Petersen con lo spettacolo "Mani in alto!" (prima nazionale), presentato in matinée per le scuole dell’infanzia della Bassa Reggiana (oggi e domani) e in replica per il pubblico sabato alle 17 in teatro. Due mani, un paio d’occhi di legno e un grande gioco teatrale: con questi pochi elementi e un linguaggio essenziale e sorprendente, Lejo conquista la scena del teatro di figura con il suo stile ironico e personalissimo. Su un vibrante fondale blu, un cane irriverente si lancia in spericolate acrobazie, due ballerini di tip-tap scivolano leggeri a tempo di musica, una mucca combatte col proprio appetito bizzarro, mentre un intero coro di bambini – con tanto di direttore – si prepara a un’esibizione esilarante. Il pubblico scivola presto in una dimensione immaginifica nella quale le mani non sono più "solo" mani… Lejo porta in scena un microcosmo vivace, buffo ed espressivo nel quale i personaggi prendono forma con la magia delle dita.

"Mani in alto!" è uno spettacolo senza parole, un inno alla fantasia, capace di rendere protagonista chiunque desideri tornare bambino.

La programmazione prosegue con il ritorno di Roberto Anglisani, ospitato l’anno scorso con lo spettacolo "Il Minotauro". Quest’anno Anglisani porterà in scena "Giungla", spettacolo storico dell’attore, uno dei capisaldi del teatro di narrazione italiano che verrà presentato in replica tout public aperta alle famiglie domenica alle 17 (dagli 11 anni in su) all’interno del teatro e in matinée per le scuole medie di Gualtieri e Boretto (26 e 27 maggio). Lo spettacolo affronta tematiche delicate: lo sfruttamento di minori costretti a lavorare o a mendicare in strada e, di riflesso, l’indifferenza con cui il mondo osserva (o finge di non vedere) questo dramma. Al tempo stesso, però, è una storia di coraggio, di voglia di libertà e di crescita, che mette in luce la forza di un’amicizia capace di nascere al di là di qualsiasi pregiudizio.

La programmazione prosegue la settimana successiva con un altro capolavoro francese di teatro di figura: per la prima volta a Gualtieri arriveranno gli attori della compagnia "Cie Des Fourmis Dans La Lanterne" con lo spettacolo "Vent Debout" (Vento contrario) che verrà presentato in matinée per le scuole primarie di Gualtieri e Boretto (29 e 30 maggio) e in replica per il pubblico (dai 7 anni in poi) sabato 31 maggio alle 17 all’interno del teatro Sociale di Gualtieri.

Costo biglietti: 10 euro intero, 8 under 30, 6 under 14

Riduzioni famiglie: 2 interi + 2 under 14 costano 22 euro.

1 intero + 2 under 14: 16 euro

1 intero + 1 under 14: 12 euro

Per info e prenotazioni:

Teatro Sociale di Gualtieri

329 1356183 (lun-ven, ore 18-20)