Gusto e solidarietà con i ‘Liffi’. Piatti gourmet e un aiuto al Grade

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione dell’evento ‘Le GRADEvoli cene a casa dei Liffi’. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre, alle 20, a Quattro Castella in via Prampolini 45/A, per una serata che, grazie alla generosa disponibilità della Congrega dei Liffi e di ‘Conad Le Colline’ di Reggio, sosterrà i progetti della Fondazione Grade Onlus.

L’evento sarà all’insegna della cucina gourmet preparata dai talentuosi chef della Congrega, associazione culturale dedicata alla cucina di pesce, con un menù di 4 portate gourmet e dessert, accompagnato da una degustazione di vini selezionati.

Il menù prevederà, tra le altre cose e in ordine sparso: gelato al Parmigiano Reggiano e caviale di aceto balsamico, seppie umide con pan brioche alle noci, salsa al pomodoro, purè di piselli e speck, e fregola di mare ’in giallo’ con cozze, vongole, capesante e crostacei. Donazione per la cena: 70 euro a persona. La prenotazione è obbligatoria: 0522 295059, whatsapp 3757225943.

Il presidente della Congrega dei Liffi, Gian Luigi Cuoghi: "Inventare e proporre un menu di pesce ’liffo’ non è mai semplice e immediato. Bisogna cercare di far coincidere la nostra esperienza di cucina del pesce, spesso fatta di intuizioni, con il mercato del momento, le materie prime, e soprattutto con l’obiettivo della serata".