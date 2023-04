Gustosamente ha conquistato tutti grazie a buon cibo e divertimento

La festa Gustosamente, svoltasi a Luzzara nel fine settimana, ha voluto ancora una volta sottolineare la qualità dei prodotti tipici locali con i vari stand immersi in un centro storico arricchito dai banchi del mercato ambulante. Aree gastronomiche, show cooking con degustazioni, prodotti locali, hobbistica e gli spazi occupati dal Mercato Alta Qualità Terre dei Gonzaga, con la presenza della Confraternita dell’Aceto Balsamico di Novellara, che ha permesso ai passanti di degustare alcuni abbinamenti che vedono protagonista proprio l’aceto balsamico, che ogni anno diventa oggetto di gare e concorsi tra produttori locali. Non è mancata la gara gastronomica a tema "La cucina degli avanzi", degustazioni con la confraternita del Risotto, i tulipani di carne, l’arrosto gourmet e la tartare, fino alla pasta con sugo di luccio, un prodotto tipico del territorio luzzarese.

Molto apprezzati anche i giochi di una volta per i bambini, organizzati in piazza Ferrari dall’associazione "Museo del truciolo" di Villarotta, mentre in teatro è andato in scena uno spettacolo per bambini. In via Avanzi, per tutta la durata della manifestazione, sono state esposte delle moto d’epoca.

Per i visitatori anche l’occasione di partecipare a un tour culturale per le vie di Luzzara per imparare qualcosa di più del paese dell’arte naif e di Cesare Zavattini, fino alla possibilità di salire sulla torre civica con visite guidate a cura di Antenna Amica e della Associazione Nazionale Carabinieri.