Ha 77 ovuli di droga nella pancia

Gli ovuli di cocaina ed eroina continuano a rimanere ben saldi nello stomaco. E Peter Collins, il 28enne nigeriano arrestato domenica dagli agenti della questura reggiana e ritrovato riverso a terra alle 6,45 di domenica mattina in via Emilia Ospizio, in palese stato di overdose (uno gli si è rotto in pancia), ancora ricoverato in ospedale e sempre a rischio di intervento chirurgico.

Ciò nonostante, ieri mattina, nell’aula presieduta dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dario De Luca, si è tenuta l’udienza di convalida nei suoi confronti, rinviata il giorno precedente per assenza dell’imputato.

Collins, per i motivi suddetti, era assente anche ieri, quindi non ha potuto né rilasciare dichiarazioni spontanee nè avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

L’avvocato Paolo Bertozzi, difensore d’ufficio del 28enne, si è rimesso a giustizia per quanto riguarda la convalida, chiedendo la remissione in libertà o, in subordine, una misura meno afflittiva. Il gip De Luca ha accolto pienamente le richieste della Procura.

Collins, è in stato di arresto per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio e narcotraffico. Nel suo stomaco, dagli esami cui è stato sottoposto una volta giunto in ospedale, erano presenti un centinaio di ovuli. 23 sono stati espulsi, ma rimangono gli altri 77…

Ni. Bo.