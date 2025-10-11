"Ha aggredito la barista a colpi di bastone"

C’è una situazione, tra Santa Maria e San Giovanni della Fossa, a Novellara, che da diversi mesi sta creando una forte preoccupazione tra i residenti in quella zona. Alla base del problema figura l’atteggiamento di un uomo, abitante in paese, il quale periodicamente sarebbe protagonista di comportamenti aggressivi e minacciosi. Così come accaduto l’altro pomeriggio nella zona del Bar 46 a Santa Maria di Novellara, dove una barista è stata colpita con un bastone – per fortuna senza conseguenze di rilievo – con l’aggressore che avrebbe pure danneggiato alcuni bicchieri dopo aver ribaltato un tavolino sulla distesa esterna, mentre baristi e clienti erano barricati nel locale, in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine. E anche all’arrivo dei carabinieri, l’individuo non si sarebbe calmato, spintonando a terra il titolare del bar, oltretutto minacciato.

La vicenda è ormai da tempo anche al centro del dibattito politico, con l’intervento dei consiglieri di opposizione di Novellara Democratica Civica. Gli esponenti del gruppo di opposizione confermano come quanto accaduto giovedì non sarebbe un episodio isolato: le intemperanze sarebbero iniziate già oltre un anno fa, con danneggiamenti a negozi, furti tra Santa Maria e San Giovanni.

Già mesi fa il gruppo consiliare guidato da Alessandro Cagossi aveva avuto un confronto con Comune e forze dell’ordine. Ma a quanto pare il problema non è stato risolto. Novellara Democratica Civica chiede alle istituzioni che la questione venga affrontata in modo adeguato, anche alla luce dell’ultimo episodio accaduto al bar di Santa Maria. L’altro pomeriggio sul posto è intervenuta anche un’ambulanza, ma senza la necessità di accompagnare qualcuno in ospedale.

Lo stesso Bar 46, inoltre, ieri notte è stato preso di mira da un vandalismo, con liquido collante immesso nelle serrature delle porte, rendendo necessario l’intervento di un fabbro per poter effettuare l’apertura. Sugli autori non ci sono prove, al momento, ma i primi sospetti sembrano portare a una pista ben precisa. Alcuni residenti si dichiarano "molto preoccupati", confidando perfino di non frequentare più il parco pubblico della frazione con i loro figli piccoli, nel timore di incappare nel già noto individuo, soprattutto nei momenti in cui risulta avere atteggiamenti minacciosi.

Antonio Lecci