Ha il marsupio, non lo zaino: squalificata

di Claudio Lavaggi

Isabella Morlini, nella sua carriera sportiva, ne ha viste veramente tante, ma questa sicuramente non se l’aspettava.

A Lerici ha preso parte alla seconda edizione del Caprione Epic Trail, inserito nel calendario Fidal ed è arrivata terza.

Al momento della premiazione, però, non è stata chiamata sul palco con l’organizzazione che le ha comunicato la squalifica. Premesso che nella classifica ufficiale il nome della Morlini non c’è, mentre avrebbe dovuto comparire almeno come squalificata (visto anche il pagamento dell’iscrizione di 40 euro), la motivazione data a voce è quella di "aver usato un marsupio" per riporre gli oggetti obbligatori (cellulare, riserva d’acqua, coperta di sopravvivenza, fischietto e giacca termica), anziché il prescritto zaino.

Prescritto per modo di dire, visto che nel regolamento 2024, così come nella bozza di quello del 2025 pubblicato sul sito, si parla alternativamente di zaino o marsupio.

"Quello che avete detto corrisponde a verità – dice Isabella – io credo che gli oggetti siano indispensabili per la correttezza e la sicurezza della gara, dove vengano riposti non penso sia determinante. Se ben ricordo, nella conferma di iscrizione, si parlava solo di zaino, ma la squalifica mi pare eccessiva. Comunque non mi va di commentare, sono basita e basta. La settimana si è sotto stress al lavoro, la domenica vorrei rilassarmi e invece…".

Le era mai capitata una cosa del genere?

"No e dire che un paio di volte non avevo tutto l’equipaggiamento, ma qui sapevo che era un trail della federazione e non potevo proprio sgarrare".

Inoltre va detto che molti atleti si sono persi, segno di un’organizzazione di percorso non proprio ottimale. Allora, meglio parlare di altri trail che per definizione sono "corse nella natura su terreni di montagna, collina e strade sterrate, dove il percorso è dettato dalle pendenze e avvallamenti naturali".

"Sì, li ho scoperti dopo il covid, anche se ho sempre amato la natura e la montagna, tra corse in salita, trail, sci e ciaspole. Dal 2021 ho quasi abbandonato la strada e credo di aver vinto circa 150 trail, con tanti altri piazzamenti. Ho anche vinto il Master World Winter Games al Tonale, ma era una gara con i ramponcini".

Ma 150 è un numero enorme.

"Nel 2024 li ho contati ed erano 42, adesso ogni settimana ce n’è uno anche nelle nostre zone".

Sempre in Italia?

"Ho corso quasi sempre in Italia, anzi, direi di aver gareggiato all’estero una volta sola, in Svizzera: era un vertical (solo salita e non a circuito, ndr) a Lugano e lo vinsi. Domenica dovrei essere a Rivergaro, ma corro sempre alla giornata, a 53 anni mi devo preservare".