Ha imparato dai maestri della scuola reggiana

Alessandro Giunta, 53 anni, è stato fino ad oggi il direttore facente funzioni della struttura complessa di chirurgia oncologica del Core di Reggio. Un incarico che ha iniziato a ricoprire dal 18 febbraio 2021 quando un grave malore colpì il primario Valerio Annessi; quest’ultimo aveva ereditato la gestione dell’importante reparto da Claudio Pedrazzoli, in pensione dall’ottobre 2019 e oggi noto consigliere comunale del Pd. Giunta era un pupillo di Pedrazzoli, cresciuto nella scuola reggiana dei chirurghi. Laureatosi nel ’95 a Parma dove si è anche specializzato nel 2001, ha seguito diversi corsi di perfezionameno – come si legge nel suo curriculum di 17 pagine – in chirurgia laporoscopica in diverse tipologie d’intervento tra Strasburgo (Francia), Amburgo (Germania), Modena, Pisa, Milano (tra San Raffaele e Policlinico). Da novembre 2001 ad oggi è in forza come chirurgo generale al Santa Maria Nuova di Reggio. Curiosità: ha svolto un corso di allievi ufficiali nell’accademia navale di Livorno della marina militare per il quale è stato imbarcato dal ’97 al ’98, come capo ufficiale medico, sulla fregata lanciamissili ’Grecale‘.

Dal 2018 si è specializzato in chirurgia esofagea e laparoscopica oncologica. Inoltre dal 2009 è tutor per i medici in formazione specialistica triennale in medicina generale per la Regione. è stato relatore e docente in almeno 17 occasioni, ha partecipato a 34 grandi congressi ed è stato protagonista in oltre trenta pubblicazioni scientifiche su riviste mediche specializzate.

dan. p.