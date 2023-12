Ha la droga nel reggiseno. Arrestata una 41enne

Teneva la droga nascosta nel reggiseno. Una donna è finita nei guai dopo un controllo effettuato da un equipaggio di polizia del Reparto prevenzione crimine, nell’ambito di una operazione coordinata da un funzionario della Questura di Reggio Emilia nell’ambito di uno dei consueti servizi di controllo del territorio. Gli agenti, nella tarda serata di mercoledì, hanno effettuato un controllo a carico di due donne, che si trovavano in via Cambiatori, in città. Il loro atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione degli agenti. Già durante la prima fase di accertamento, i poliziotti hanno notato la presenza di alcuni involucri sospetti, che dovevano contenere sostanze stupefacenti. Questa situazione ha convinto gli agenti ad effettuare una perquisizione personale, che ha permesso di rinvenute altri involucri, per un totale di quattordici dosi di cocaina, per un peso complessivo di otto grammi. La droga era nel reggiseno di una delle due donne, una italiana di 41 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti in materia di sostanze stupefacenti. L’accertamento è stato esteso pure all’abitazione della donna, con una perquisizione che ha fatto rinvenire due bilancini di precisioni e altro materiale che solitamente viene usato per confezionare le dosi di droga. Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi emersi durante questo controllo, la donna è stata portata negli uffici della Questura cittadina e dichiarata in arresto. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la droga è stata posta sotto sequestro, come da prassi in questi casi. L’autorità giudiziaria ha concesso gli arresti domiciliari alla stessa donna, in attesa del processo con rito direttissimo davanti al giudice, che è fissato per oggi in tribunale.