Ha la patente falsa e una lama sul sedile Giovane denunciato

Ha esibito una patente falsa ed è stato così denunciato. Protagonista un 32enne straniero, con numerosi precedenti, fermato mercoledì mattina dalle Volanti della polizia durante un controllo in via Martiri della Bettola. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente che viaggiava ad elevata velocità. Inoltre, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello di medie dimensioni che nascondeva sotto ai glutei. E l’auto, presa a noleggio, non aveva un regolare contratto stipulato. Il 32enne è stato deferito a piede libero per uso di atto falso e multato per guida senza patente. Nei guai anche la ditta dell’autonoleggio, con la vettura che è stata sottoposta a fermo amministrativo.