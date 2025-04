"Ha lasciato segni nei cuori di molti"

Andare a Roma è sempre bello, ma in questo giorni di più. C’è una bella atmosfera, nonostante il lutto, ed è stupendo vedere che così tante persone accorrono per essere vicini al Santo Padre: significa che ha lasciato un segno nel cuore di molti, soprattutto in chi dalla vita ha ricevuto poco. Vedere la salma del Papa mi ha fatto molto effetto, non me lo aspettavo, e sentivo proprio di avere vicino una persona che ha donato la sua vita per gli altri. In più in questi giorni abbiamo la fortuna di partecipare al giubileo degli adolescenti: penso sia quasi provvidenziale. Se da un lato è un peccato che siano stati annullati alcuni eventi, tra tutti la canonizzazione di Carlo Acutis, dall’altra parte penso sia molto bello per i ragazzi poter respirare questo clima, in cui ci si sente davvero parte di una Chiesa universale e unita.