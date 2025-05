Ha lo sfratto e minaccia di farla finita. Lo salva un ‘mediatore’ dell’Arma

Di fronte all’atto esecutivo per il pignoramento di un immobile adibito ad abitazione, un uomo sessantenne ha deciso di barricarsi in casa, minacciando di lanciarsi dal tetto dell’edificio. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri alla prima periferia di Correggio. Basilare è stato l’intervento di un ’mediatore’ dell’Arma, Antonello Sias, un maresciallo dei carabinieri del comando reggiano, intervenuto per rassicurare l’uomo, per riportarlo alla ragione. C’è voluto del tempo, ma alla fine il 60enne è stato convinto a scendere, per essere poi accompagnato in caserma per tentare di risolvere la vicenda senza drammi.

Sul posto sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco con l’ausilio di un’autoscala, oltre agli operatori dell’ambulanza della Croce rossa e personale sanitario, con l’aggiunta di pattuglie dei carabinieri, presenti in forze nell’area in questione.