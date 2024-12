Ha l’obbligo di firma, ma spaccia. Giovane di 26 anni ai domiciliari

Pur se sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in quanto accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 26 anni domiciliato a Guastalla avrebbe continuato la sua attività di pusher. All’inizio di ottobre, con altre quattro persone, era stato colpito da un’ordinanza cautelare del tribunale reggiano. L’operazione antidroga di carabinieri e polizia locale si era svolta nella frazione di San Rocco. Indagati in cinque, sospettati di un’attività di spaccio che doveva durare da almeno due anni, coinvolgendo anche le zone di Novellara, Gualtieri e Bagnolo. Ma risulta che il 26enne, nonostante l’ordinanza del giudice, abbia continuato a svolgere attività di spaccio di cocaina, anche dopo l’operazione delle forze dell’ordine. Per questo l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito l’altro pomeriggio. Ma l’uomo, non disponendo di una idoneo domicilio per i domiciliari, è stato trasferito in carcere a Reggio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.