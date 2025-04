Ha l’obbligo di soggiorno a Crotone. Si presenta in caserma: arrestato

Era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Crotone, ma ha violato la misura ed è stato arrestato a Cavriago, dove vivono i suoi genitori. Un 44enne era finito in manette in Calabria il 22 giugno del 2024 a seguito di una violenta lite nel cuore della notte con la compagna, la quale lo aveva accoltellato: lei venne arrestata per tentato omicidio, lui per violazione del divieto di avvicinamento al quale era già sottoposto sempre per violenze domestiche nei confronti della donna, 45 anni. Misura emessa dal tribunale di Reggio, dove vivevano in precedenza. Poi, nel settembre 2024, aveva stabilito la sua dimora nel comune di Crotone e il tribunale di Bologna aveva applicato nei suoi confronti la sorveglianza speciale per la durata di 3 anni con obbligo di soggiorno nella città calabrese. Misura che però ha violato nei giorni scorsi, tornando a Cavriago senza l’autorizzazione del magistrato. I carabinieri di Cavriago lo hanno dunque arrestato e condotto in carcere.

Il 44enne aveva raggiunto Crotone per ricongiungersi alla sua compagna, che nel reggiano non poteva avvicinare in virtù della misura cautelare emessa a suo carico dal Tribunale reggiano per condotte da cosiddetto ’codice rosso’. Proprio per tale violazione era stato arrestato nel Crotonese l’anno scorso, a seguito di un intervento dei carabinieri per una violenta lite degenerata nel corso della nottata. Una lite che sarebbe iniziata per futili motivi, finché la compagna non avrebbe afferrato un coltello da cucina per poi colpire il 44enne, rinvenuto a terra insanguinato. Era stata la donna ad aprire la porta di casa ed a raccontare l’accaduto ai carabinieri che hanno allertato il personale medico per il trasferimento in ospedale dell’uomo.

Non sarebbe stato questo il primo episodio di violenza all’interno della coppia, che però ha deciso di violare ed eludere il divieto imposto al 44enne, arrivando al punto di trasferirsi a Crotone. Per quell’episodio, sia l’uomo che la donna 45enne erano stati arrestati: lui per violazione del divieto di avvicinamento lei per tentato omicidio. Ora lui torna alla ribalta delle cronache nel reggiano, essendosi arbitrariamente allontanato da Crotone per raggiungere Cavriago, dove vivono i genitori. Il 44enne, riferisce l’Arma, si è presentato in caserma spontaneamente.