Ha mezzo etto di cocaina in casa. In manette un uomo di 57 anni

Sulla carta risultava disoccupato, ma per i carabinieri della stazione di Gattatico gestiva un’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì i militari sono riusciti a perquisire la casa di un 57enne residente a Reggio città, che è finito in manette.

Una volta all’interno dell’abitazione, l’uomo ha consegnato un sacchetto da spazzatura di colore nero, con all’interno due involucri in plastica contenenti cocaina del peso complessivo di circa mezzo etto, e un bilancino di precisione funzionante intriso di sostanza in polvere di colore bianco ed una confezione di “mannitolo”, in parte utilizzata. Il tutto veniva custodito all’interno dell’armadio in camera da letto.

L’attività di perquisizione dei militari è poi proseguita portando a rinvenire nel soggiorno e - precisamente, all’interno di un pensile - un altro involucro di plastica di colore nero con all’interno un grammo scarso di cocaina e nonché circa 600 euro contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla luce delle risultanze emerse l’uomo veniva quindi arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi.