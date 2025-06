Ha mezzo etto di cocaina nascosta in casa sua. Patteggiamento a 6 mesi

Ha patteggiato 6 mesi, con conversione in lavori di pubblica utilità e senza attenuanti generiche, alla luce di alcuni precedenti penali seppur datati. Il 57enne Giuseppe Tufo era stato arrestato in città il 16 aprile dai carabinieri di Gattatico per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, reato formulato con l’ipotesi più lieve. Nella sua casa a Reggio, in via Belgio, nel quartiere Orologio, erano stati trovati 50,9 grammi lordi di cocaina. L’accordo sulla pena è stato trovato davanti al giudice Francesco Panchieri tra il pubblico ministero Dario Chiari e l’avvocato difensore di fìducia Alfonso Boni. La sostanza era in parte nascosta in un sacchetto nell’armadio della camera da letto, insieme al bilancino e ad altro materiale usato per il dosaggio e la preparazione; in parte in un pensile del soggiorno. Il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo di poco più di 50 euro trovati nell’abitazione. L’avvocato Boni aveva domandato una misura meno afflittiva e si era opposto al sequestro della somma, dicendo che era stata elargita al suo assistito da un parente. Panchieri aveva convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

al.cod.