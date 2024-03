Ha mezzo etto di hashish. Denunciato un 19enne

È stato trovato in via Adua, in possesso di oltre mezzo etto di hashish e per questo un 19enne egiziano, incensurato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Anche la polizia di Stato prosegue la lotta contro il narcotraffico. Giovedì scorso, gli agenti delle Volanti impegnate in un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso il giovane che si aggirava in maniera nervosa, non rispondendo alle domande. A quel punto è scattata la perquisizione: le forze dell’ordine gli hanno trovato addosso 53 grammi di droga, occultata all’interno di un cilindro di plastica e subito sequestrata. A quel punto è stato accompagnato negli uffici della questura dove è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.