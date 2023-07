Ha perso la vista, ma dona le cornee

Aveva vissuto da non vedente l’ultima fase della sua vita, a causa della malattia, ma è riuscito a compiere un estremo gesto di solidarietà, con la donazione delle cornee, che permetteranno di dare la vista a persone ammalate. E’ stato l’ultimo dono di Gaetano Parenti, 73 anni, stroncato da problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi tempi.

Ieri mattina ai funerali, ma anche il giorno prima alla camera ardente allestita nella sua abitazione di via Mameli, sono stati tanti i cittadini che si sono stretti ai familiari in lutto, in particolare la moglie Cecilia Ballesini, insegnante in pensione, che ha assistito con grande amore e impegno il marito, nel momento della malattia. Cecilia e Gaetano, dopo la scomparsa della giovane figlia Elena (nel 2005 in un incidente stradale accaduto nel Parmense mentre si recava al lavoro), insieme avevano organizzato molti eventi artistici ed informativi, dedicati soprattutto al tema della sicurezza alla guida.

Gaetano Parenti era stato molto attivo anche come volontario, nel settore dell’ambiente e della Protezione civile. Lascia la moglie Cecilia, il fratello Daniele, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Losi-Bartoli, si sono svolti ieri dall’abitazione di via Mameli a Reggiolo per la chiesa parrocchiale. Il feretro è stato poi trasferito per la cremazione, con le ceneri destinate a essere tumulate nella tomba in cui riposano le spoglie dell’amata figlia Elena. Eventuali offerte possono essere destinate al Day Hospital Oncologico di Guastalla.

Antonio Lecci