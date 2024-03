"Ha portato il bimbo in Moldavia"

Una donna deve rispondere a processo di sottrazione internazionale di minore, cioè di aver portato nel proprio Paese d’origine, la Moldavia, il figlio di 11 anni avuto con l’ex marito. La vicenda contestata è avvenuta dopo che la coppia si era già separata. Secondo quanto ricostruito, nel 2019 la madre, oggi 47enne, prese con sé il bambino, con cui abitava a Reggio, per trascorrere qualche mese in Moldavia e fare in seguito rientro in Italia: un comportamento che l’uomo ha ritenuto illecito, poiché fatto contro la sua volontà e costringendolo a stare lontano dsl bambino, e che ha segnalato all’autorità giudiziaria, facendo scattare così l’indagine. Da quanto trapela, la donna giustifica quel periodo all’estero sostenendo che si sia trattato soltanto di un periodo di vacanza. Questo è solo uno degli strascichi giudiziari avvenuti dopo la fine del loro matrimonio: lei infatti lo ha anche denunciato per maltrattamenti in famiglia e mancato versamento degli assegni dovuti. Nel frattempo la donna si è trasferita in Toscana. Nel processo davanti al giudice Matteo Gambarati, l’imputata, difesa dall’avvocato Mario Di Frenna, ha scelto il rito abbreviato condizionato a sentire il minorenne: passaggio, quest’ultimo, che era previsto ieri, ma la madre ha fatto sapere di avere difficoltà ad accompagnare il figlio a Reggio, dovute alla situazione di indigenza in cui starebbe vivendo nella nuova località, dove vivrebbe senza neppure fruire delle utenze domestiche come luce e gas.

